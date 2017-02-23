В Сумах со стрельбой задержали грабителя банкоматов – ранен сотрудник полиции охраны

В Сумах при задержании преступника, который пытался ограбить банкомат, произошла перестрелка, во время которой был ранен сотрудник полиции охраны.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции охраны.

Сообщение об ограблении поступило около 4 часов утра. Прибывшие на место правоохранители увидели, как из помещения, где находится банкомат, выбежал неизвестный мужчина. Он открыл стрельбу в сторону полицейских и попытался скрыться.

Полицейские открыли ответный огонь, а прибывший дополнительный наряд заблокировал прилегающие улицы.

Мужчина перестал стрелять только тогда, когда у него закончились патроны. В это время его и задержали полицейские.

Задержанный - житель Киевской области, 1982 года рождения. У него был изъят пистолет Макарова.

В результате стрельбы ранения получил старший сержант полиции. У него диагностировано огнестрельное ранение предплечья левой руки (на вылет), шеи и гортани (диагноз устанавливается). Он был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу.

Задержанный преступник получил три огнестрельных ранения, из них два - правой и левой ноги. Его также госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве задержали «серийного» грабителя пунктов выдачи кредитов.