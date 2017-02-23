Неизвестные похитили нардепа от БПП Гончаренко

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Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко похищен неизвестными.

Об этом сообщает одесский сайт «Думская».

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. О подробностях не сообщается.

Также информацию о похищении нардепа Гончаренко подтвердила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, сообщает УНИАН.

«Я могу пока только подтвердить», - сказала она.

СБУ также подтверждает эту информацию, проводятся все оперативные мероприятия по поиску депутата.

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Грынив на заседании Верховной Рады заявил, что информацию о похищении Гончаренко ему подтвердил прокурор Одесской области Олег Жученко.

О том, что Алексея Гончаренко похитили сообщает и народный депутат от фракции БПП Александр Бригинец.

Напомним, 9 февраля Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении Гончаренко, который разрисовал фрагмент Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве.

Как известно, в апреле прошлого года были задержаны участники диверсионной группы, которые планировали убийство заместителя председателя фракции «БПП» Алексея Гончаренко.

Отметим, ранее сообщалось, что соратника президента Кононенко пытались отравить ртутью.

Роман Свиридов

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