На Днепропетровщине СБУ задержала группировку хакеров, действия которых координировались из России

Служба безопасности Украины совместно с полицией пресекла деятельность ячейки международной хакерской группировки, в состав которого входили четыре жителя Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что злоумышленники получали доступ к счетам клиентов иностранных и отечественных банков и подделывали платежные карты. Деятельность хакеров координировалась со стороны Российской Федерации, а потерпевшими были клиенты банков ЕС, США и Украины.

Также хакеры получали несанкционированный доступ к учетным записям социальных сетей и электронных почтовых ящиков, сведения из которых использовались для мошеннических действий.

"Во время обысков правоохранители изъяли специализированное телекоммуникационное оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности, персональные компьютеры и средства связи, немало магнитных карточек с данными о банковских счетах ("белый пластик"), а также вредоносное программное обеспечение и незаконно полученные данные банковских карточек", - сообщают в СБУ.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала группу хакеров, проводивших DDOS-атаки на заказ.