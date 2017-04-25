В Черноморке водитель сбил пешехода и сбежал с места происшествия

В селе Черноморка Очаковского района Николаевщины водитель сбил 61-летнего местного жителя и сбежал с места происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось в 1:40 ночи 23 апреля на перекрестке улиц Костенко и Очаковская. Точная марка машины, сбившей пешехода, неизвестна. В полиции сообщают, что это вероятно был «Москвич-2140» красного цвета. Пострадавшего пешехода госпитализировали.

Приметы водителя: возраст 30-35 лет, рост 175-180 см.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелями ДТП или владеют информацией, полезной для следствия, обращаться в Очаковский отдел полиции по адресу: улица Зинченко, 90, или по телефонам (05154) 2-26-66, 102.