Полиция разыскивает грабителей, которые ударили николаевца по голове и отобрали у него телефон

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В Николаеве 23 апреля жертвой грабителей стал 59-летний мужчина.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам пострадавшего, около 21:30 возле дома №14 по улице Крылова двое незнакомых мужчин ударили его по голове и отобрали у него мобильный телефон.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Полиция просит граждан, которые владеют информацией по данному факту, сообщить в Заводский отдел полиции по адресу: улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 34-30-11, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные задержали двух грабителей, которые напали на николаевца на остановке.

Вадим Богданов

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