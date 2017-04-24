Чиновника Запорожской ОГА подозревают в хищении 4 миллионов гривен, - ГПУ

Прокуратура Запорожской области сообщила чиновнику Областной госадминистрации и директору частного предприятия о подозрении в растрате бюджетных средств в размере около 4 млн гривен при организации работ по утилизации опасных отходов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

"В суд направлены ходатайства о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

В то же время имена фигурантов дела не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье чиновники присвоили и вывезли на оккупированный Донбасс около 12 миллионов гривен соцвыплат.