НАБУ расследует 50 дел с ущербами больше, чем транши от МВФ

НАБУ расследует 50 дел относительно государственных предприятий, сумма ущерба по которым превышает 80 миллионов гривен.

Об этом заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

«50 дел с 300, которые сейчас в осуществлении НАБУ, касаются государственных предприятий, где применяются схемы, подобные до ГП «ВостГОК» … И суммы ущерба поражают — это более 80 млн гривен», — сказал Сытник.

Он отметил, что это превышает суммы траншей от МВФ, которые «мы с трудом получаем».

Напомним, суд отпустил бывшего народного депутата из фракции «Народный фронт» Николая Мартыненко на поруки нардепов. Таким образом судья отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения Мартыненко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц — экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко и первого зампредседателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому- по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП «ВостГОК» в размере $17,28 млн.

Напомним, что с 1991 года из Украины в оффшоры вывели 148 миллиардов долларов.