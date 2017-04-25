В Николаеве свел счеты с жизнью 20-летний студент

В субботу, 22 апреля, в парке «Лески» города Николаева было обнаружено тело 20-летнего жителя Николаева, который свел счеты с жизнью.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделе полиции Николаева.

Молодой человек покончил с жизнью, повесившись на дереве. Записку, которая могла бы объяснить причины самоубийства, правоохранители нигде не нашли.

Погибший оказался студентом инженерно-энергетического факультета Николаевского национального аграрного университета.

Для установления окончательной причины смерти тело было направлено в Бюро СМЭ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как этого требует процедура.

Напомним, в ноябре 2015 года в селе Мигея Первомайского района Николаевщины нашли повешенной 17-летнюю студентку местного колледжа. Тогда возле тела обнаружили предсмертную записку, написанную студенткой.