Депутата Первомайского горсовета оштрафовали за коррупционное правонарушение

Василий Канц. Фото из соцсетей Апелляционный суд Николаевской области подтвердил, что суд первой инстанции обоснованно признал виновным депутата Первомайского городского совета в коррупционном правонарушении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Депутат признан виновным в совершении административного правонарушении, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП («Нарушение требований сообщение о конфликте интересов»). Депутата оштрафовали на 3,4 тысячи гривен.

«В ноябре 2016 года на сессии Первомайского горсовета решались вопросы упорядочения торговли на улицах, прилегающих к центральному рынку города, где депутат осуществляет предпринимательскую деятельность. В нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» и регламента городского совета депутат не сообщил мэра и сессию о конфликте интересов и принял участие в обсуждении и голосовании с указанный вопрос», - рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе апелляционного суда уточняют, что депутата зовут Василий Канц. Он во время сессии голосовал против вопроса «Об упорядочении торговли на улицах, прилегающих к рынку…». По результатам голосования решение не было принято, поскольку не набрало необходимого количества голосов. Согласно данным официального сайта города Первомайска, Канц был избран в горсовет по списку от прокоммунистической партии «Нова держава».

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине чиновник Госгеокадастра отделался штрафом за «содействие семейному бизнесу».