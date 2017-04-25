В Парагвае вооруженная банда совершила крупнейшее ограбление в истории

В Парагвае произошло одно из крупнейших ограблений за всю историю страны. Более 50 вооруженных грабителей с помощью взрывчатки взломали отделение инкассаторской компании в городе Сьюдад-дель-Эсте.
Об этом сообщает Iguazu Noticias.
По словам представителя полиции Анибала Лима, нападение началось рано утром 24 апреля и продолжалось три часа. В результате происшествия погиб полицейский, трое гражданских лиц получили ранения.
По данным местных СМИ, налетчикам удалось похитить около 40 млн долларов. По предварительной информации полиции, нападавшие сбежали в Бразилию. Их могло быть от 50 до 80 человек.
#CDE Así quedó la sede de Prosegur tras el violento asalto. #APrimeraHora pic.twitter.com/ITwUIl5enP— RPC (@rpcpy) 24 апреля 2017 г.
Напомним, ранее в тюрьме Парагвая обнаружили «камеру-люкс».