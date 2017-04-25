В Парагвае вооруженная банда совершила крупнейшее ограбление в истории

В Парагвае произошло одно из крупнейших ограблений за всю историю страны. Более 50 вооруженных грабителей с помощью взрывчатки взломали отделение инкассаторской компании в городе Сьюдад-дель-Эсте.

Об этом сообщает Iguazu Noticias.

По словам представителя полиции Анибала Лима, нападение началось рано утром 24 апреля и продолжалось три часа. В результате происшествия погиб полицейский, трое гражданских лиц получили ранения.

По данным местных СМИ, налетчикам удалось похитить около 40 млн долларов. По предварительной информации полиции, нападавшие сбежали в Бразилию. Их могло быть от 50 до 80 человек.

Напомним, ранее в тюрьме Парагвая обнаружили «камеру-люкс».