Суд РФ приговорил крымского татарина Зейтуллаева, фигурирующего в деле «Хизб ут-Тахрир», к 12 годам тюрьмы

Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Об этом написал журналист Владислав Рязанцев в Facebook.

«Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки «Хизб ут-Тахрир». Поддержать Зейтуллаева пришли более 20 человек», – написал журналист.

Обвинение просило Зейтуллаева 17 лет колонии строгого режима. Крымского татарина российские власти считают организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в РФ. На территории Украины организация не запрещалась.

Суд над Русланом Зейтуллаевым, Рустемом Ваитовым, Нури Примовым и Фератом Сайфуллаевым начался в июне 2016 года. Их арестовали зимой 2015 года в Севастополе и обвиняют в участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир».

В сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Зейтуллаева к семи годам лишения свободы, признав виновным по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Следствие считало его организатором и просило судить по части 1 этой же статьи, но суд решил, что это не доказано и переквалифицировал дело. Сайфуллаев, Вахитов и Примов получили по пять лет.

В июле 2016 года «Мемориал» признал Сайфуллаева, Вахитова, Примова и Зейтуллаева политзаключенными.

В конце 2016 года Верховный суд России отменил приговор Зейтуллаеву и отправил дело на пересмотр. Приговор в отношении троих других фигурантов уголовного дела суд подтвердил.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») запрещена в России и включена в список террористических организаций.

Как известно, весной 2014 года режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Россией Крыму. Их этапировали в РФ, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали. 25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова и Кольченко, соответственно, к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима. Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении Сенцова и Кольченко.