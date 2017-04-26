В Николаеве при расследовании убийства полиция выявила оружейный магазин, в котором кустарно изготавливали патроны

При расследовании убийства николаевца, застреленного из травматического пистолета, полиция установила, что боеприпасы смертельного действия изготавливались кустарным способом в одном из оружейных магазинов Николаева.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Как известно, ранее сообщалось о госпитализации в реанимацию 34-летнего николаевца с огнестрельными ранениями головы. Раненного мужчину нашли в ночь на 7 декабря возле дома №1 на улице Проектная, он лежал на дороге без сознания. Позже пострадавший умер от полученных ранений.

На месте происшествия полицейские нашли шесть стреляных гильз, предположительно, от травматического оружия. Позже полиция задержала 30-летнего ранее судимого николаевца.

Во время досудебного следствия подозреваемый свою вину признал и рассказал, каким образом совершил убийство. По месту его проживания правоохранители провели санкционированный обыск, в результате которого было изъято орудие преступления - пистолет марки «АТАК АРMS LTD», а также боеприпасы к нему.

«По результатам баллистической экспертизы специалисты пришли к выводу, что гильзы, предоставленные на исследование, были выпущены из пистолета, изъятого у задержанного, а патроны являются боеприпасами смертельного действия, хранение и изготовление которых не охватываются соответствующими разрешениями и были изготовлены кустарным способом», – говорится в сообщении.

Происхождения боеприпасов имело существенное значение для расследования указанного уголовного производства, поэтому правоохранители провели комплекс следственно-розыскных мероприятий. Полиция установила, что указанные патроны нелегально изготовлены и реализованы в мастерской одного из специализированных магазинов оружия, владельцем которого является 39-летний николаевец.

В ходе санкционированого судом обыска подтвердилась информация, что в мастерской магазина осуществляется производство патронов травматического действия без предусмотренного законодательством разрешения.

В складском помещении мастерской и на витрине оружейного магазина сотрудники полиции выявили более 200 единиц боеприпасов к различному типу оружия, которые направили на экспертизу.

«Согласно заключению эксперта, часть изъятых патронов изготовлена ​​со значительными нарушениями установленных стандартов и определенных законодательством технических условий производства, а найденные на месте происшествия гильзы являются частями патронов, изготовленных в вышеуказанном магазине и использовались злоумышленником при стрельбе, о чем свидетельствует соответствующая маркировка боеприпасов», – подытожили в полиции.

По данному факту проводятся следственные действия, назначено проведение дополнительных экспертиз. Решается вопрос об объявлении владельцу магазина о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263-1 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств») и избрании меры пресечения. Согласно санкции указанной статьи мужчине грозит до семи лет лишения свободы.