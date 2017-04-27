Торговцами оружия в Николаеве оказались контрактник из 79-й ОДШБр и местный житель

Задержанными при продаже оружия в Николаеве оказались служащий 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады и местный житель города.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собственных источников в СБУ.

Как известно, вчера в СБУ сообщили о задержании в Николаеве двух мужчин при попытке продать два автомата, почти тысячу патронов, оружейные магазины, несколько килограмм взрывчатки и детонаторы.

Согласно полученной «Преступности.НЕТ» информации, задержанный военный служит в 79-ой ОДШБр по контракту в звании старшого сержанта. Другой николаевец выполнял роль посредника при сделке.

Оружие и взрывчатку десантник привез из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Задержание проводили сотрудника Главка К Центрального аппарата СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами»).