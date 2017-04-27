«Напал, заломил руку и отобрал телефон», – журналист заявил, что на него напал охранник губернатора Савченко

В четверг, 27 апреля, охранник главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко с применением физической силы отогнал журналиста Кирилла Ющишена с места, где он проводил видеосъемку событий во время сессии облсовета, а потом отобрал телефон у журналиста.

Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

«Вот это седой мужчина на сессии Николаевского областного совета схватил меня за руку и грубо оттащил с места, где я стоял и спокойно снимал. Помощница нашего губернатора Алексея Савченко Татьяна Мазниченко сказала: «у него работа такая, охранника...». После этого уже в холле, когда я попробовал сфотографировать этого крутого охранника для поста в ФБ, то он на меня напал, заломил мне руку и отобрал телефон», – написал Ющишен.

После этого трое патрульных помогли вернуть телефон журналисту, достав его из кармана охранника.

«После этого охранник Савченко начал нести бред, мол я не журналист, а провокатор и принес в здание ОГА взрывчатку и меня нужно задержать – чем он собственно и занимался, отбирая у меня телефон. Этот бред есть на видео», – отметил Ющишен.

На данный момент журналист намерен написать заявление по факту произошедшего инцидента в правоохранительные органы.

Отметим, что данный мужчина часто был замечен в компании охраны Алексея Савченко на различных мероприятиях с участием губернатора.

Напомним, в 2013 году за пару дней до приезда в Николаев Виктора Януковича сотрудники милиции пытались задержать и доставить в райотдел журналиста ИА "Украинская Медиа Группа", который фотографировал ремонт и перекрытие дорог в центре города, на площади Ленина. После этого в Николаевском областном управлении милиции провели служебную проверку, по результатам которой правоохранители не нашли нарушений в деятельности сотрудников спецподразделения «Беркут», в частности, Анатолия Горбунова. Позже начальник облУМВД Валентин Парсенюк заявил, что инцидент между милицией и журналистом исчерпан.