В Николаеве на взятке задержан главный инженер филиала «Николаевоблэнерго»

В Николаеве оперативники Управления по защите экономики Главного управления Нацполиции в Николаевской области совместно с Николаевской местной прокуратурой №1 на взятке в 22 тысяч гривен задержали главного инженера филиала «Южный» ПАО «Николаевоблэнерго».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГУНП в Николаевской области.

По словам собеседника издания, задержание произошло еще на прошлой неделе. Главный инженер требовал от жителя города Николаева 22 тысяч гривен за подключение к энергосети. При этом средства он сказал перевести на его банковскую карту, что потерпевший и сделал.

Примечательно, что о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»), задержанному прокуратура сообщила только спустя неделю, в четверг, 27 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 28 февраля полиция на взятке задержала директора регионального филиала инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков, преподавателя Центра подготовки и аттестации плавсостава и директора коммерческой структуры. 9 марта сообщалось, что Николаевская местная прокуратура №1, спустя девять дней, так официально и не вручила подозрение в совершении преступления указанным лицам. Упоминалось, что данное дело «тормозится» лично руководителем Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрием Левицким.

О подозрении участникам схемы сообщили только 10 марта.