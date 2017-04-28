ГПУ открыла по главе минздрава Супрун ряд уголовных производств, – Сытнык

Директор Национальной антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун Генеральной прокуратурой были открыты уголовные производства.

Об этом он сообщил в пятницу, 28 апреля, на пресс-конференции, передают Українські Новини.

- Я знаю, что по Ульяне (Супрун) тоже были открыты уголовные производства, - отметил Сытник.

По его мнению, данная ситуация связана с реформаторскими инициативами и. о. министра здравоохранения.

Напомним, 5 апреля в управлении здравоохранения Николаевской ОГА, расположенном на улице Спасской, 18, правоохранители провели санкционированный судом обыск с выемкой документов.

Как известно, ранее экс-начальнице николаевского облздрава Капусте объявили о подозрении по «инсулиновому делу». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»). Прокуратура просила суд арестовать экс-чиновницу с залогом в 10 миллионов гривен, но 10 апреля суд отпустил подозреваемую Капусту под личное обязательство.