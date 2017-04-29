В Николаеве мужчина украл телефон у 10-летнего мальчика

26 апреля неизвестный обманом отобрал телефон у 10-летнего мальчика.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам несовершеннолетнего, около 15:15 в районе перекрестка улиц Озерной и Курортной к нему подошел неизвестный мужчина и попросил дать ему воспользоваться мобильным телефоном.

Мужчина сказал, что ему срочно нужно позвонить родственнику. Доверчивый парень отдал свой телефон незнакомцу, который заполучив желанное, исчез. Несовершеннолетний уехал домой, где сообщил о происшествии родителям, которые обратились в полицию с заявлением.

Приметы злоумышленника: худощавого телосложения, 25-30 лет.

Полицией начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.190 УК Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Николаеве мошенник выдал себя за физрука и отобрал у двух школьников мобильные телефоны.