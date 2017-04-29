Воры сняли с автомобиля николаевца все колеса, аккумулятор и колонки

Неизвестные похитили с автомобиля николаевцы все колеса, аккумулятор, колонки и набор инструментов.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП Николаевской области.

Кража с «ВАЗ-2109» произошла в период с 21:00 25 апреля по 8:00 26 апреля во дворе дома №4-В по ул. Лазурной.

Также 25 апреля в Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от 27-летней владелицы автомобиля «Daewoo Lanos».

По ее словам, в период с 17:10 до 17:20 с ее транспортного средства, оставленном возле дома №3 по улице Корабелов, злоумышленники похитили ноутбук и мобильный телефон. Воры проникли в салон путем взлома замка.

А из автомобиля «Škoda», припаркованного во дворе дома №5 по улице Галины Петровой, воры, в период с 20:30 до 21:00 20 апреля, аналогичным образом завладели автомагнитолой и золотыми изделиями.

Полицией начаты уголовные производства по ч.1 ст.185 УК Украины («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Николаеве автоворы хотели вернуть краденое хозяину за 200 долларов, но «попались» полиции.