У жителя Доманёвского района полиция нашла винтовку и патроны

Полицейские нашли у жителя Доманёвского района мелкокалиберную винтовку и 174 патроны калибра 5,6 мм.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Николаевской области.

Сообщается, что полицейскими Доманёвского отделения Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области была получена информация о том, что житель одного из сел района хранит у себя дома оружие и патроны. Получив разрешение суда, правоохранители провели обыск в домовладении 54-летнего мужчины, во время которого обнаружили мелкокалиберную винтовку и 174 патроны калибра 5,6 мм.

По словам домовладельца, винтовку он нашел на окраине своего населенного пункта около двух лет назад и хранил в своем доме для личного пользования, а боеприпасы приобрел. На вопрос правоохранителей, у кого именно человек приобрел патроны, правонарушитель ответить отказался. Изъятое направлено в экспертный центр для проведения соответствующей экспертизы.

Следственным отделением начато уголовное производство признакам ч.1 ст.263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. При поддержке прокуратуры решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Правоохранители устанавливают пути поступления к правонарушителю вооружения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве СБУ задержала торговцев оружия из армейского склада.