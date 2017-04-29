На киевском ж/д вокзале напали на сотрудников фельдъегерской службы - отобрали документацию и два пистолета Макарова

В Киеве на железнодорожном вокзале напали на сотрудников фельдъегерской службы. Нападавшие, отобрав у них корреспонденцию и табельное оружие, скрылись.

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер столичной полиции Оксана Блищик.

По ее словам, инцидент произошел вечером 28 апреля на платформе центрального железнодорожного вокзала. Злоумышленники отобрали документацию и две единицы табельного оружия. В городе введен оперативный план "Сирена".

"Около 21:45 правоохранители получили информацию, что неизвестные лица на платформе железнодорожного вокзала напали на трех сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов. При этом злоумышленники отобрали у мужчин несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова. После совершенного правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле", - написала Блищик.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Соломенского и Главного управлений полиции. По словам пострадавших, нападавшие были одеты в черную одежду и имели при себе оружие. Злоумышленники нанесли работникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали.

В настоящее время полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях Соломенского управления полиции.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.