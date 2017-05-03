Неравнодушные николаевцы задержали злоумышленника, который хотел ограбить пенсионерку

В понедельник, 1 мая, возле дома №209 по улице Чкалова в городе Николаеве злоумышленник пытался завладеть сумкой 72-летней женщины и убежать, однако его догнали прохожие, которые стали свидетелями преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам потерпевшей она работает сторожем в одном из учебных заведений города и около 08:00 сменившись, возвращалась домой.

«Неожиданно заявитель почувствовала, что кто-то подбежал сзади и начал вырывать из ее рук сумку. Старушка, не растерявшись, крепко схватила свое имущество и даже пыталась дать отпор злоумышленнику. На крики потерпевшей отреагировали прохожие, которые бросились на помощь. Нападающий начал бежать, но его догнали двое мужчин и держали до приезда правоохранителей. Имущество возвращено владелице», – говорится в сообщении.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.15 и ч.2 ст. 186 УК Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Грабителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему объявлено о подозрении. По согласованию с прокуратурой следователем подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Николаеве к 10 годам тюрьмы приговорили разбойника, который связал и ограбил пенсионерку.