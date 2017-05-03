В Николаеве 1 мая конфликт между двумя мужчинами закончился ножевыми ранениями

В Николаеве днем 1 мая конфликт между двумя мужчинами закончился ножевыми ранениями.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 16:00 патрульные получили сообщение, что по улице Очаковской бегут двое мужчин, один из которых весь в крови, а второй держит нож в руке. Оперативно прибыв на место, инспекторы задержали одного из мужчин, надев на него наручники.

«Второй был весь в крови и держался за горло. Кроме того, на туловище у него также были следы от порезов. При этом 33-летний мужчина находился в шоковом состоянии и все время пытался куда-то бежать. В дальнейшем на место прибыла «скорая» и забрала его в больницу», - рассказали в полиции.

В свою очередь 30-летний подозреваемый рассказал, что просто лежал в траве, когда к нему подошли мужчина и женщина и начали бить его ногами, при этом мужчина сказал «скотина, давай вставай». Поднявшись, он достал нож и «махнул» им несколько раз. Подозреваемого патрульные передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве судят 16-летнего подростка, обвиняемого в нанесении 25 ножевых ранений жителю Корабельного района.