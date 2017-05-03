В Николаеве на взятке в 1,5 тысячи гривен задержан замначальника Корабельного отдела полиции

Евгений Лисничук. Фото: Одноклассники В среду, 3 мая, в Николаеве сотрудники управления внутренней безопасности Главного управления Нацполиции в Николаевской области совместно с прокуратурой Николаевской области на взятке задержали заместителя начальника Корабельного отдела полиции - начальника сектора превенции майора полиции Евгения Лисничука.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из достоверных источников в прокуратуре Николаевской области.

По словам собеседника издания, вместе с Лисничуком задержан также капитан полиции, участковый этого же отдела, который и брал взятку для замначальника ОП. Речь идет о 1,5 тысячах гривен, которые Лисничук получил от местного предпринимателя за не привлечение к ответственности. По имеющейся информации, эта сумма была ежемесячной «платой».

Участкового офицера полиции оперативники УВБ задержали в магазине, в момент передачи денег, а Лисничука - в его рабочем кабинете в отделе полиции.

В прокуратуре Николаевской области информацию о задержании подтвердили и отметили, что взятку задержанный получил уже в третий раз за не препятствование предпринимательской деятельности.

На данный момент открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Проводятся первоочередные следственные действия, проверяется причастность задержанных полицейских к другим возможным фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Напомним, ранее в центре Николаева сотрудники департамента защиты экономики и военной прокуратуры задержали на взятке майора из Николаевского областного военного комиссариата.

А в октябре 2016 года на взятке был задержан начальник Николаевского отделения полиции Алексей Спиридонов. Тогда стало известно, что он покрывал группу воров, которые крали дизельное топливо на железной дороге. Кроме Спиридонова правоохранители задержали главаря ОПГ, который принес майору взятку.