Николаевского «маршрутчика», пойманного нетрезвым за рулем, лишили прав и оштрафовали на 10 тысяч

Апелляционный суд Николаевской области подтвердил, что водителя маршрутного такси Подгорного справедливо лишили водительских прав и оштрафовали на 10,2 тысячи гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Отмечается, что утром 15 января 2017 года Подгорный ехал по проспекту Богоявленскому на автобусе «Рута» и его остановила полиция. Алкотестер показал, что уровень алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе был 0,68 промилле (легкая степень опьянения). Отмечается, что «маршрутчик» неофициально работал водителем на ЧП «Пик». Корабельный районный суд 24 марта признал «маршрутчика» виновным в управлении автобусом в состоянии алкогольного опьянения, наложил на него штраф и лишил права управления автомобилями сроком на один год.

В апелляционном суде адвокат «маршрутчика» заявил, что в действиях Подгорного не было состава административного правонарушения, что «маршрутку» безосновательно остановили сотрудники полиции, с которыми возник конфликт. Также адвокат говорил, что водитель «маршрутки» не был в состоянии алкогольного опьянения. Но судья апелляционного суда Елена Фарионова не удовлетворила жалобу адвоката и оставила в силе наказание водителю.

«Как видно из протокола об административном правонарушении, Подгорный управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, покраснение глаз, выраженное дрожание пальцев рук», - отмечено в сообщении.

Постановление апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный водитель «маршрутки» устроил ДТП и сбежал с места происшествия.