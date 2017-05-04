Суд отправил на 8 лет в тюрьму николаевца, сбившего насмерть четырех дорожников

Дмитрий Кононенко В среду, 3 мая, Заводский райсуд Николаева признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы Дмитрия Кононенко, который сбил насмерть четырех дорожных работников.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Как известно, 15 сентября в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе) автомобиль «BMW» сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку. В автомобиле в момент совершения ДТП находилось его водитель Дмитрий Кононенко со своими спутницами, которые ехали из ночного клуба. Все они после трагедии сбежали. Спустя время полиция задержала Кононенко, который был за рулем машины в момент трагедии. По версии следствия, в момент ДТП Кононенко находился в нетрезвом состоянии и двигался на автомобиле «BMW» со скоростью около 100 км/ч.

Кононенко был признан судом виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.286 и ч.1 ст.135 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких людей; оставление в опасности»).

Кроме восьми лет тюрьмы, суд также лишил Дмитрия Кононека права управлять транспортными средствами на три года.