Полиция задержала трех николаевских подростков, которые вырвали лавочку на Соборной

В Николаеве патрульные доставили в отдел полиции трех несовершеннолетних, подозреваемых в повреждении имущества на Соборной улице.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 1:00 ночи патрульные получили сообщение, что на улице Соборной группа молодых людей оторвала скамейку и несет ее в направлении проспекта Центрального.

«При приближении патрульного автомобиля группа из более чем 10 человек бросила скамейку и начала бежать. Инспекторам удалось догнать трех из них, двух юношей и девушку. Молодые люди сразу начали оказывать сопротивление и вырываться. Особенно «отличилась» девушка. Во время задержания ее товарищей она все время мешала, толкалась и пыталась ударить полицейского ногой. В отделе полиции выяснилось, что все задержанные несовершеннолетние, одному из парней 16 лет, а девушке и другому парню – 17 лет. Подростков передали сотрудникам следственно-оперативной группы отдела полиции», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве во время выпускных неизвестные вырвали бетонные скамейки и сбросили их с БАМа.