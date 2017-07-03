На Николаевщине парень с ножом накинулся на директора базы отдыха после отказа продать пиво

В Рыбаковке Березанского района в воскресенье, 2 июля, 22-летний парень нанес несколько ножевых ранений директору базы отдыха, в которой ему отказались продать пиво.

Информацию о происшествии «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Стоит отметить, что парень недавно прошел практику от своего учебного заведения на этой базе отдыхе.

Конфликт произошел после того, как парню отказали в продаже пива – продавцы засомневались в совершеннолетии молодого человека. На этой почве в заведении возник спор, который подошел разрешить директор базы отдыха. Далее мужчина вышел пообщаться с парнем на улицу, где тот достал нож и нанес мужчине два непроникающих ранения.

Позже парень был задержан сотрудниками полиции. Правоохранители предварительно квалифицировали происшествие по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Сейчас в полиции ожидают результатов экспертизы повреждений пострадавшего, выясняются все обстоятельства конфликта.

Напомним, в Харькове возле киоска неизвестный мужчина устроил стрельбу после отказа продать ему сигареты поштучно.