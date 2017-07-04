В Николаеве суд арестовал гражданина Грузии, который отобрал у женщины сумку с 18 тысячами гривен

В Николаеве Корабельный районный суд 29 июня арестовал гражданина Грузии, который подозревается в ограблении женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Корабельного райсуда.

Так, 17 июня вместе с сообщником злоумышленник на парковке гипермаркета «Эпицентр» по проспекту Богоявленскому отобрал у женщины сумку, в которой были 18 тысяч гривен.

Прокурор попросил суд поместить подозреваемого под стражу, поскольку он проживает без законной регистрации в Киеве у двоюродного брата. Подозреваемый и его защитник просили суд ограничить меру пресечения залогом. В итоге глава Корабельного райсуда Головина избрала гражданину Грузии меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 101 тысячи 40 гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве прохожие задержали грабителя, который сорвал с женщины цепочку.