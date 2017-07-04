Портовики «Ника-Теры» спасли мужчину и ребёнка с потерявшей управление моторной лодки

Во вторник, 4 июля, в акватории Бугского лимана портовики спасли мужчину и маленького мальчика, которые ночью на лодке возвращались со стороны Богдановки в Николаев и потерпели бедствие из-за поломки двигателя.

Об этом сообщает пресс-служба ООО МСП «Ника-Тера».

В 03:10 в диспетчерскую службу Морского специализированного порта «Ника-Тера» поступила информация от службы капитана Николаевского морского порта, что напротив завода «Океан» терпит бедствие моторная лодка, у которой вышел из строя двигатель.

В свою очередь диспетчер «Ника-Теры» выделил буксир «Иссык-Куль», который за 15 минут поднял экипаж лодки на борт и отбуксировал её к лодочной станции двенадцатого причала в Корабельном районе.

«Порывы северного шквального ветра с дождем и молниями достигали 15 м/с, а высота волн 1 м, но даже в таких погодных условиях нам удалось успешно выполнить спасательную операцию. В лодке находились два человека: шестидесятилетний мужчина и мальчик четырнадцати лет. Оба были сильно испуганы, так как в их лодке заглох мотор и её начало относить в сторону Днепровского лимана. Естественно, подняв на палубу, мы пригласили их в рубку, после чего высадили в безопасном месте», - рассказал капитан буксира Виктор Данилов.

Заместителя начальника порта по безопасности судоходства Владимир Сенько рассказал, что подобные случаи не редкость и согласно морским традициям, а также негласному морально-этическому кодексу моряков, ближайший кто окажется рядом с терпящими бедствие обязан прийти им на помощь и безвозмездно сделать все возможное для их спасения.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели оказали помощь рыбакам, у которых вышел из строя двигатель лодки.