Полиция наградила николаевца, который помог задержать налетчика на месте преступления

В Николаеве 4 июля полиция наградила наручными часами бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Груньковского, который помог задержать одного из налетчиков, напавших на валютчика.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Преступление случилось 30 июня в магазине секонд-хенда на проспекте Центральном, где у валютчика была «точка». В валютчика выстрелили из обреза и отобрали у него сумку, где находилось около 500 тысяч гривен. Пострадавшего с ранениями живота и руки госпитализировали в больницу.
Одного из нападавших задержали на месте происшествия – его схватили Груньковский (сообщалось, что ранее он работал в налоговой) и действующие сотрудники оперативной службы. Второму разбойнику удалось скрыться. Впоследствии его задержали в квартире на улице Чкалова, при этом квартиру брал штурмом спецназ.
«Во время селекторного совещания за проявленную активную гражданскую позицию и смелость при задержании опасного преступника руководством Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Груньковский награжден наручными часами. Заместитель начальника ГУНП полковник Иван Выговский, вручая подарок, поблагодарил гражданина за проявленную инициативу и настойчивость в деле защиты прав человека и противодействия преступности, отметив, что указанное событие является подтверждением того, что бывших правоохранителей не бывает», - рассказали в полиции.