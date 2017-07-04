Полиция наградила николаевца, который помог задержать налетчика на месте преступления

В Николаеве 4 июля полиция наградила наручными часами бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Груньковского, который помог задержать одного из налетчиков, напавших на валютчика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось 30 июня в магазине секонд-хенда на проспекте Центральном, где у валютчика была «точка». В валютчика выстрелили из обреза и отобрали у него сумку, где находилось около 500 тысяч гривен. Пострадавшего с ранениями живота и руки госпитализировали в больницу.

Одного из нападавших задержали на месте происшествия – его схватили Груньковский (сообщалось, что ранее он работал в налоговой) и действующие сотрудники оперативной службы. Второму разбойнику удалось скрыться. Впоследствии его задержали в квартире на улице Чкалова, при этом квартиру брал штурмом спецназ.