На Николаевщине уголовники напали на дом старушки – пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии

В селе Воссиятское Еланецкого района Николаевщины двое неоднократно судимых местных жителей проникли в дом 88-летней старушки и едва не убили ее из-за бытовых вещей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пострадавшую бабушку на пороге ее дома утром 4 июля обнаружила соцработница. У старушки диагностировали травму головы, сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивается медиками как крайне тяжелое.

Опросив селян, полицейские узнали, что в последнее время по хозяйству бабушке помогали двое местных жителей, которых накануне также заметили в ее дворе. Подозреваемые возрастом 31 и 40 лет пытались ввести в заблуждение следствие, но запутались в показаниях и признались в содеянном.

«По словам задержанных, ночью они пришли с ломом домой к пенсионерке, чтобы совершить кражу. Взломав замок двери ее летней кухни, нетрезвые воры вынесли сначала газовый баллон, а увидев, что старушка не реагирует на посторонних, вернулись во второй раз за ее имуществом. На этот раз домовладелица встретила их во дворе с вилами. По утверждению преступников, чтобы избежать травм, они оттолкнули бабушку. При падении женщина ударилась головой, отчего потеряла сознание. Имущество потерпевшей преступники вывезли на мотоцикле своего 27-летнего товарища, приехавшего позже. Той же ночью они продали все вещи пенсионерки – газовый баллон, металлическую бочку и газовую плитку – за 500 гривен и втроем устроили «праздник», - отмечено в сообщении.

За содеянное уголовникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали одного из налетчиков, ограбивших магазин в Варваровке.