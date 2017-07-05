В Николаеве будут судить организаторов залов игровых автоматов – им грозит всего лишь штраф

В Николаеве направили в суд обвинительный акт в отношении четырех организаторов нелегального игорного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Злоумышленники – двое мужчин и две женщины, жители Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областей – с сентября по ноябрь 2016 года организовали девять залов игровых автоматов во всех районах Николаева.

«Во время обысков в этих заведениях изъяли 100 компьютеров, с помощью которых предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса, и около 150 тысяч гривен. На изъятые вещественные доказательства и имущество подозреваемых наложен арест. Длительное расследование обусловлено ​​проведением почти десятка судебных экспертиз изъятой компьютерной техники, по результатам которых установлено, что на носителях системных блоков компьютеров и флэш-носителях находятся файлы с азартными играми, которые не используются при распространении государственных лотерей», - отметили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 170 тысяч до 680 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 ноября 2016 года в самом центре Николаева полиция накрыла подпольное казино и еще на около 30 объектах игровой сети проводились обыски. Эти игорные заведения, залы игровых автоматов работали под видом «интернет-кафе» и «государственных лотерей» и имели в обороте около полумиллиона гривен в день.