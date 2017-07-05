Суд постановил взыскать миллионные компенсации в пользу пострадавших в трагическом ДТП с коблевской «маршруткой»

Березанский районный суд удовлетворил 8 исков о компенсации ущерба потерпевшим в трагическом ДТП, когда грузовик врезался в «маршрутку».

Об этом на своей странице в «Facebook» написала адвокат потерпевших Ирина Вдовиченко.

Ранее сообщалось, что 15 июля 2016 года в районе села Чапаевка столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус, перевозивший отдыхающих в Коблево. В результате этой аварии погибли две женщины и молодая девушка, а еще 16 человек получили травмы. Водитель грузовика находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Дело в Березанском районном суде рассматривалось почти год. Сперва судьей Валерием Тавлуй, у которого полномочия окончились в марте 2017 года, а потом судьей Натальей Гапоненко. Всего по делу проходило 13 потерпевших и 5 гражданских истцов. Я представляла интересы 5 потерпевших и 4 гражданских истцов. Было заявлено 8 исков. Подсудимый – водитель фуры, под давлением фактов и доказательств признал свою вину и просил наказать его по всей строгости закона».

«Материальный и моральный ущерб суд компенсировал в полном объеме. Что интересно, в данном заседании было взыскано беспрецедентную сумму морального ущерба: суд удовлетворил 4 иска по миллиону гривен, 2 по 100 тысяч гривен, остальные несколько меньше. И это только по моим клиентам без учета материального ущерба», - рассказывает адвокат.

Также она отмечает, что сторона защиты предприятия-собственника фуры – ООО «Трансметаллторг» - решила обжаловать суммы морального ущерба по четырем искам с наибольшими суммами.