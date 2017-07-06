«45 машин не вышло на перевозку»: «Николаевэлектротранс» через суд взыскал с предпринимателя ущерб за «простой» из-за фуры с маслом

Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» через суд взыскало с предпринимателя, чья фура перевернулась в конце ноября прошлого года в районе кольца на Херсонском шоссе, 87 тысяч 931 гривну за причинение ущерба, так как из-за перекрытой дороги, на рейс не смогло выйти 45 машин.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Днепропетровской области.

Из решения суда следует, что коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Николаевэлектротранс» обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском к физическому лицу-предпринимателю о взыскании убытков в размере 87 тысяч 931 гривен, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия. В обоснование исковых требований «Николаевэлектротранс» сослался на статью Гражданского кодекса Украины, согласно которой обязанность возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, возлагается на владельца источника.

«Согласно справке службы движения, составленной и подписанной начальником службы движения коммунального предприятия Николаевского городского совета «Николаевэлектротранс», 23.11.2016 в городе Николаеве на проспекте Центральном и проспекте Богоявленском на кольце улицы Слободская, 10, на пути выезда из депо троллейбусов на маршруты №№ 2, 4, 5, 6, 7, 9 перевернулась цистерна с растительным маслом. Движение троллейбусов было закрыто с 02.40 до 16.38. Учитывая то, что указанный участок трассы на пути выезда троллейбусов из депо, на перевозку пассажиров не выехало 45 машин, в результате чего пассажирское движение по троллейбусу в городе отсутствовал до 16 часов 38 минут. Время выхода из депо троллейбусов запланировано согласно графикам движения с 05.00 до 08.00. Общий простой троллейбусов составил 415 часов 45 минут», - говорится в решении суда.

При этом в решении указывается, что в результате ДТП «Николаевэлектротрансу» был нанесен ущерб в размере 87 тысяч 931 гривну 13 копеек, которые рассчитаны заместителем директора предприятия по экономическим вопросам и зафиксированы в расчетах убытков от закрытия движения трамваев и троллейбусов (с 01.02.2016) и убытков предприятия за 23 ноября прошлого года.

В опубликованном судебном решении указывается, что предприниматель, чья фура попала в ДТП на рассмотрение иска не явился. В результате суд постановил взыскать с предпринимателя указанный в иске «Николаевэлектротранса» ущерб.