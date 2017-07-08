На Николаевщине никто из пострадавших от вируса «Petya» не заплатил хакерам за расшифровку данных

В Николаевской области в результате атаки вируса «Petya» пострадали 56 предприятий с критической инфраструктурой.

Об этом заявил начальник николаевского отдела противодействия киберпреступлениям Вячеслав Кулиуш, передает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По его словам, все эти предприятия пользовали программным обеспечением, которое обновилось в день вирусной атаки (судя по всему, речь идет о программе M.E.Doc).

Также представитель полиции рассказал, что на Николаевщине не зафиксировано фактов уплаты денег на кошельки биткоина, как того на первом этапе вымогал вирус за якобы расшифровку данных (создатели вируса вымогали 300 долларов за расшифровку данных на одном компьютере). На территории Украины такие случаи были, и этих фактов зафиксировано уже более 45. Но даже тогда получить криптоключ для расшифровки данных было невозможно, так как и электронная почта предприятия была заражена вирусом, а потому доступа к ключу не было.

– Вирус был создан не только с целью получения денег, но также и для получения конфиденциальной информации и блокировки компьютеров. Мы можем допускать, что конфиденциальная информация и электронные ключи были похищены, попали в распоряжение злоумышленников и теперь могут быть использованы ими в своих целях, – сказал киберполицейский в передаче «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ. – Поэтому предприятиям необходимо обязательно поменять электронные ключи, а всю основную информацию нужно хранить на отдельных носителях, которые можно отключить от доступа к интернету, а также на «облаках», чтобы никто не смог ею завладеть и заблокировать.

Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проводимой с помощью вируса Petya.A. Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.