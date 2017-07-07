Полиция поймала уголовника, отбиравшего у николаевцев телефоны, а судья Дирко его отпустил

Судья Иван Дирко В Николаеве полиция задержала злоумышленника, который отбирал мобильные телефоны у прохожих, но суд отпустил его под личное обязательство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Грабитель орудовал в Центральном и Корабельном районах. Представляясь своим жертвам участником АТО или полицейским, он просил разрешения воспользоваться их телефонами, а получив согласие, убегал с чужими мобильными.

В марте злоумышленника объявили в розыск и в итоге 36-летнего подозреваемого задержали в Южноукраинске. Задержанным оказался неоднократно ранее судимый за кражи, грабежи, разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и угон уголовник.

По словам подозреваемого, у него длительная зависимость от наркотиков. Он нигде не работает, поэтому и совершал ограбления, чтобы найти деньги на очередную дозу. Сейчас доказана его причастность к четырем ограблениям, задержанный проверяется на причастность к другим преступлениям.

Суд Центрального района Николаева избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, т.е. отпустил на свободу под честное слово. Как стало известно «Преступности.НЕТ», меру пресечения уголовнику избирал судья Иван Дирко.

Напомним, что ранее николаевский судья Дирко отпустил на поруки киевского члена «добробата», подозреваемого в угонах.