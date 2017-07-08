В Николаевской области уровень раскрытия преступлений прошлых лет составил 3,9%

В Николаевской области отдельные показатели уровня преступности показывают позитивные тенденции, но уровень раскрытия преступлений прошлых лет составляет всего 3,9%.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

С начала года на территории Николаевской области уровень преступности на 10 тысяч населения составляет 92,3 против 119,3 в первом полугодии прошлого года. Уменьшилось количество особо тяжких уголовных преступлений на 41,3%, тяжких уголовных преступлений – на 10%. Уменьшилось число убийств с 41 до 18, из которых 15 – раскрыты. Также уменьшилось количество случаев нанесения тяжких телесных повреждений с 52 до 31. Наблюдается уже второй квартал подряд тенденция к снижению уличной преступности на 27,5%. На 45% уменьшилось количество грабежей, на 31% - мошенничеств, на 28% - краж.

По итогам шести месяцев текущего года Николаевщина входит в десятку регионов по раскрытию преступлений (42,6% против 33,9% по окончательным результатам досудебного расследования и 46,6% против 37,9% по объявлению лицам о подозрении). Количество раскрытых преступлений, связанных с торговлей и распространением наркотиков выросло почти в два раза (с 53 до 95, или + 79%).

«Кроме того, Николаевщина занимает первые места по Украине по уровню раскрытия преступлений прошлых лет, который почти вдвое превышает среднегосударственный (3,9% против 2%)», - добавили в прокуратуре.

Вместе с тем прослеживается рост совершения уголовных преступлений ранее судимыми лицами, в частности в 2017 году совершено 612 преступлений указанной категории, тогда как в 2016 году было 405 таких преступлений. Также отрицательная ситуация по совершению преступлений несовершеннолетними и в состоянии алкогольного опьянения – 92 и 212 соответственно против 50 и 151 в прошлом году.

Наибольшее количество преступлений совершено на территории Николаева – 52% от общего количества. Основная часть преступлений совершаются на территории Центрального и Ингульского районов Николаева.

Напомним, что месяц назад прокуратура отрапортовала, что на Николаевщине уровень преступности снизился на 28%.