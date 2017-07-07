В Киеве задержали торговцев кокаином с арсеналом оружия

В Киеве правоохранители задержали шесть участников преступной организации, занимавшихся продажей кокаина и каннабиса в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время 15 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в принадлежащих им транспортных средствах, правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств и психотропных веществ, а также огнестрельное оружие и взрывные устройства (пистолет ПМ, два автомата системы Калашникова с 60 патронами к ним, два карабина Сайга, четыре винтовки в количестве и запал от гранаты РГД), деньги в сумме $18 тысяч, 8 тысяч евро и 225 тысяч гривен.

«Задержанным лицам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений и подготовили ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Пятерым - в виде содержания под стражей, еще одному, который сотрудничает со следствием - в виде круглосуточного домашнего ареста», - сообщили в прокуратуре.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Напомним, ранее на Киевщине СБУ задержала руководителя оружейного предприятия на незаконной продаже боевых пистолетов.