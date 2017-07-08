На Николаевщине отдали под суд психиатра, определявшего инвалидность за 600 долларов

Николаевская местная прокуратура № 1 завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра Очаковской центральной больницы, который получил неправомерную выгоду в размере 600 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Как известно, деньги психиатр получил за обещание повлиять на принятие медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) положительного решения по установлению группы инвалидности. 28 апреля врач был задержан во время передачи 600 долларов США.

Действия врача квалифицированы по ч.2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (12750 – 25500 гривен) или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в Николаеве праоохранители задержали в служебном кабинете врача во время передачи взятки в 200 долларов США. За деньги медик «помогала» устроить детей в школу-интернат.