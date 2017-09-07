Николаевец угрожал застрелить свою жену и напал на патрульного

В Николаеве 7 сентября патрульные задержали 34-летнего мужчину, который угрожал застрелить свою жену.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

В 12:00 патрульные получили сообщение, что в квартире на улице Николаевской угрожают физической расправой.

«Вблизи дома их ждала женщина, которая рассказала, что она поссорилась со своим мужем из-за того, что он начал злоупотреблять спиртным. В какой-то момент он схватил ружье, которое хранил за входной дверью, и сказал, что застрелит ее. Она успела выбежать и боялась возвращаться домой», - сообщили в полиции.

Вместе с инспекторами женщина зашла в дом, мужчины в квартире не было. Тогда она начала собирать свои вещи. В этот момент вернулся муж, который был пьян, но он вел себя спокойно.

«Он полностью согласился со словами жены, отметив при этом, что не собирался в нее стрелять, а лишь хотел напугать. На место происшествия вызвали сотрудника разрешительной системы, который изъял охотничье ружье. После этого патрульные предложили мужчине проехать в отдел полиции. Неожиданно он подошел к одному из инспекторов и ударил его в лицо. В ответ к нему применили физическую силу. Правонарушителя доставили в медучреждение, где он прошел тест на состояние опьянения, показавший результат – 2,66 промилле (сильная степень опьянения)», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Николаева не вытерпела домашнего насилия и «сдала» полиции своего сожителя.