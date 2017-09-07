На Николаевщине полиция задержала двух разбойников, которые напали на пенсионерку

В Еланецком районе полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию 28 августа обратилась 66-летняя женщина, которая сообщила, что стала жертвой нападения.

«В тот вечер кто-то постучал в окно ее дома. Открыв входную дверь, на женщину набросились двое неизвестных мужчин с палками, лицо одного из них было закрыто маской. Злоумышленники повалили старушку на землю, связали веревкой ей руки и, угрожая расправой, требовали, чтобы пенсионерка сказала, где она хранит свои деньги. Напуганная женщина указала место, где хранила деньги, после чего разбойники ушли из дома, прихватив с собой 3 тысячи гривен», - указано в сообщении.

Полицейские по подозрению в преступлении задержали 32-летнего жителя Еланецкого района и его 36-летнего ранее судимого родственника. Теперь им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, задержанным избрана мера пресечения в виде ареста.

«Накануне нападения задержанный пошел к территории домовладения женщины «на разведку». А уже на следующий день злоумышленники, взяв с собой палки, пошли на преступление. Местный житель прикрыл лицо маской, чтобы его не узнала потерпевшая», - также рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине поймали разбойников, отобравших у фермера $200 тысяч.