В Николаеве суд арестовал организатора и еще двух участников ОПГ, торговавшей метадоном

В Николаеве Центральный районный суд арестовал на два месяца организатора преступной группировки, продававшей наркотики. Подозреваемой назначили залог в сумме 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала четырех подозреваемых в торговле наркотиками – метадоном – посредством «закладок». Также сообщалось, что одну из подозреваемых в сбыте «закладок» с метадоном арестовали с залогом в миллион гривен.

«К указанной деятельности женщина привлекла трех человек, которым поставляла наркотические средства и давала указания по их распространению в Николаеве. Подозреваемая свою вину признала», - рассказали в суде.

Двух остальных участников группировки также арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 300 тысяч гривен.