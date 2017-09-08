По факту событий вокруг пляжа «Альбатрос» в Коблево полиция открыла и расследует два уголовных производства

Следственное управление Главного управления национальной полиции в Николаевской области занимается досудебным расследованием инцидентов относительно захвата пляжей «Альбатрос» и «Мама-пляж» в поселке Коблево, которые произошло 16 и 24 июня 2017 года.

Об этом сообщает сайт «Верховенство права».

Напомним, как сообщалось ранее, пляж «Альбатрос» из-за неправомерного решения исполкома Коблевского сельсовета стал объектом спора между двумя предпринимателями, который едва не вылился в физическое противостояние. Тогда группа из 30 молодых людей дважды предприняла попытку захватить пляж «Альбатрос», территория под которым находится в аренде у ООО «ААС». В конфликт пришлось вмешиваться полиции.

В сообщении сайта говорится, что данные о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований с определением правовой квалификации согласно ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества») и ст. 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»). Расследованием занимается Березанское отделение полиции.