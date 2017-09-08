Николаевские патрульные по «горячим следам» задержали мужчину, который в центре города отобрал iPhone 4 у прохожего

В четверг, 7 сентября, в Николаеве патрульные полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, который в центре города отобрал телефон у прохожего.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Так, около девяти часов утра, патрульные получили сообщение об ограблении на улице Соборной. Заявитель сообщил, что когда он шел и разговаривал по мобильному сзади подбежал неизвестный и выхватил у него из рук iPhone 4.

«На перекрестке проспекта Центрального и улицы Садовой инспекторы заметили похожего по описанию мужчину и остановили его. Во время поверхностной проверки они обнаружили у него iPhone 4. По словам 24-летнего жителя Николаевской области мобильный ему дал брат несколько дней назад. Заявитель узнал нападавшего и стражи порядка доставили его в отдел полиции и передали следователю», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве трое ПТУшников избили и ограбили парня на улице