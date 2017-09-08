Николаевские патрульные по «горячим следам» задержали мужчину, который в центре города отобрал iPhone 4 у прохожего

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 951 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(570)   

В четверг, 7 сентября, в Николаеве патрульные полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, который в центре города отобрал телефон у прохожего. 

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. 

Так, около девяти часов утра, патрульные получили сообщение об ограблении на улице Соборной. Заявитель сообщил, что когда он шел и разговаривал по мобильному сзади подбежал неизвестный и выхватил у него из рук iPhone 4.

«На перекрестке проспекта Центрального и улицы Садовой инспекторы заметили похожего по описанию мужчину и остановили его. Во время поверхностной проверки они обнаружили у него iPhone 4. По словам 24-летнего жителя Николаевской области мобильный ему дал брат несколько дней назад. Заявитель узнал нападавшего и стражи порядка доставили его в отдел полиции и передали следователю», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве трое ПТУшников избили и ограбили парня на улице

Александра Ющишена-Вязникова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность