В Николаеве следователь заложил в ломбард краденую шубу и потратил изъятые у преступников 5 тысяч евро для игры в тотализатор

В Николаеве следователь Центрального районного отдела полиции Владимир Я., который вел громкое дело киевских преступников, грабивших в Николаевской области магазины, украл вещдоки и потратил их на игру в спортивный тотализатор.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Национальной полиции Украины.

Напомним, как уже сообщалось, в этом году в ночь на 29 марта неизвестные взломали входную дверь и обокрали магазин меховых изделий «Снежная Королева» в центре Николаева на улице Соборной. Злоумышленники похитили девять шуб из соболя и 21 шубу из норки общей стоимостью около 4 миллионов гривен.

Позже, в июне 2017 года, в Киеве николаевская полиция задержала четырех подозреваемых в этой краже. Часть награбленного была найдена правоохранителями и изъята и передана следователю Владимиру Я. как вещественные доказательства.

Однако, следователь с целью получения денег для игры в спортивный тотализатор сдал одну из шуб в ломбард на свой паспорт, а помимо этого украл около 5000 евро из денег, также изъятых в качестве вещдоков у преступников.

По словам собеседника издания, Я. сам признался своему руководству в содеянном.

Примечательно, что в начале 2016 года следователь Я. участвовал в образовательной программе Национальной полиции Украины «Рыцарь чести» и даже прошел ее, попав в список 12-ти отобранных сотрудников.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что по результатам служебной проверки в отношении следователя, который присвоил вещественные доказательства, открыто уголовное производство. Прокуратура Николаевской области открыла уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

«Руководством Следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области был выявлен факт растраты имущества, вещественных доказательств по делу, которое находилось на хранении под ответственностью следователя Центрального отдела полиции. Воспользовавшись служебным положением, следователь присвоил и использовал вещественные доказательства в собственных нуждах. При обнаружении этого факта проведена служебная проверка, результаты которой будут направлены в прокуратуру Николаевской области. Важно отметить, что 90% вещественных доказательств, которые растратил подозреваемый, он уже вернул. Над возвращением последних вещей работают правоохранители», - сообщили в полиции.

Напомним, что это не первый случай, когда в Центральном РОВД Николаева сотрудники крадут вещественные доказательства. 21 сентября 2015 года в Николаеве на пересечении проспекта Ленина с улицей Малой Морской грабитель сорвал золотую цепочку с шеи девушки и сбежал. Его задержали и привезли в Центральный райотдел милиции, где уже обнаружилось, что цепочка длиной 55 сантиметров стала цепочкой в 29 сантиметров. По информации источников «Преступности.НЕТ» в Николаевском облУМВД, половину вещдока себе присвоили трое сотрудников уголовного розыска, которые впоследствии сдали фрагмент ювелирного изделия в ломбард.

Однако, начальник Центрального РОВД Сергей Дяченко спустя две недели после произошедшего отрицал то, что к этому имеют отношение его подчиненные и заявил, что проводит служебную проверку. В итоге в результате этой проверки руководство николаевской полиции не смогло или не захотело самостоятельно отыскать виновных в пропаже фрагмента золотой цепочки в Центральном райотделе милиции Николаева.