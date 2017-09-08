Главу Новоодесского райсовета, пойманного на взятке, все-таки отстранили от должности

Юрий Ипатенко Центральный районный суд Николаева 8 сентября отстранил от должности главу Новоодесского районного совета Юрия Ипатенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Прокурор Регина Кириенко отметила, что находясь на должности, подозреваемый Ипатенко может уничтожить или подделать документы, влиять на подчиненных. Свои доводы сторона обвинения подкрепляет рядом документов районного совета и показаниями свидетелей, среди которых есть депутаты Новоодесского райсовета и местных сельсоветов. Прокурор просила удовлетворить ходатайство следователя.

Адвокаты Ипатенко Анатолий Титусь и Дмитрий Кулиш Судья Светлана Скрипченко Прокурор Регина Кириенко и следователь Олег Бахтий

Адвокаты же считали, что прокуратура ссылается на надуманные обстоятельства, а показания свидетелей считают их личным мнением, которое не подтверждается конкретными доказательствами. Кроме того, защитники Ипатенко попросили суд приобщить к материалам ряд документов, которые касаются принятия решения об увеличении статутного капитала КП «Лилея», а также различные обращения правоохранителей в райсовет с просьбой о предоставлении документов, которые могут иметь отношение к уголовному производству.

Сам Ипатенко изначально отказался давать какие-либо пояснения суду, но в конце заседания попросил суд не отстранять его от должности.

В итоге, после изучения материалов и заслушивания всех доводов сторон, судья Светлана Скрипченко приняла решение об отстранении Юрия Ипатенко с должности главы Новоодесского райсовета сроком на два месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Ипатенко задержали за вымогательство взятки размером в 45 тысяч гривен вечером 16 августа. 19 августа суд арестовал его с возможностью выйти под залог в 350 тысяч гривен. Ипатенко внес залог и получил возможность выйти на работу, потому что его не отстранили от должности. Затем суд не смог отстранить Ипатенко от должности, потому что его адвокат заявил отвод судье. После этого, 5 сентября судебное разбирательство об отстранении от должности Ипатенко отложили – он не явился в суд, а адвокат предоставил справку, что он на стационарном лечении.

Ранее в суде прокурор зачитал, что некоторые депутаты Верховной Рады Украины и глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко давали Ипатенко указания по лоббированию интересов и установлению контроля в правоохранительной системе и органах власти в районе. При этом Ипатенко является помощником народного депутата от «Народного фронта» Игоря Бриченко, а его супруга – еще одного нардепа от «НФ» Тараса Креминя.