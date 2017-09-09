СБУ задержала начальника управления Одесской ОГА за вымогательство взяток от спортсменов за разряды

Сотрудники СБУ совместно с областной прокуратурой разоблачили на взятке руководителя одного из управлений Одесской облгосадминистрации, который требовал деньги с спортсменов за получение спортивных разрядов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В данном случае СБУ задержала чиновника при получении части взятки в размере двух тысяч долларов США. При этом ранее сотрудники спецслужбы зафиксировали другие факты вымогательства и получения денег.

«Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги от местных спортсменов за получение спортивных разрядов. «Стоимость услуги» составляла от сотен до нескольких тысяч долларов США», – говорится в сообщении.

В то же время «Думская» уточняет, что задержанным оказался начальник управления молодежной политики и спорта ОГА Вячеслав Березуцкий. Задержание происходило около 23:00 на углу улиц Бунина и Ришельевской.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.