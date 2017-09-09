В Николаеве произошел пожар из-за того, что женщина подожгла свечи и оставила их без присмотра

В Николаеве 8 сентября произошел пожар в квартире дома по проспекту Центральному.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям сообщили о пожаре в 21:40. Горела балконная рама и огонь охватил вещи, которые хранились на балконе. При выяснении обстоятельств стало известно, что 54-летняя владелица квартиры подожгла свечи, расставила их на балконе, и оставила открытый огонь без присмотра. Пожар ликвидировали на площади 10 кв.м.

Еще один пожар случился в доме на улице Светлой. Предварительная его причина – курение в постели. В результате отравления продуктами горения в состоянии средней тяжести в токсикологическое отделение больницы направили 35-летнюю женщину. Также зафиксировали 4 случая подгорания пищи на плите.

«Звонки о дыме из окна или на лестничных клетках от прохожих и соседей поступали в службу спасения в течение суток. На все сообщения обеспечено оперативное реагирование. Благодаря своевременно принятым мерам никто не пострадал», - рассказали в ГСЧС.

Напомним ранее сообщалось, что в Николаеве произошел пожар в доме на проспекте Богоявленском, эвакуировали 16 человек.