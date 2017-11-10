В Украине на дорогах гибнет в 4 раза больше людей, чем в АТО, - МВД

В Украине сложилась катастрофическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения, людей гибнет на дорогах в четыре раза больше, чем в АТО.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил глава МВД Арсен Аваков, передают «Украинские новости».

- Только за последние два года в ДТП погибли более 5500 человек. Травмировано - более 57 тысяч. Для сравнения за 2016 в зоне АТО, где фактически происходят настоящие боевые действия с применением современного вооружения, погибли 763 наших военнослужащих. У нас на дорогах гибнет в четыре раза больше людей, чем в зоне АТО, - отметил Аваков.

В 2016 году в Украине зафиксировано почти 155 тысяч ДТП, из которых более 25 тысяч - с пострадавшими лицами. В течение 2017 года - почти 117 тысяч ДТП, 19 тысяч из которых - с пострадавшими.

- Общий размер штрафов, наложенных с начала года за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составляет 352 млн грн. Однако, в государственный бюджет взысканы только 31 млн грн или 8,7%. Акцентирую, что против этих 8,7% выполненных решений на другой чаше весов 2317 погибших в ДТП в этом году. К сожалению, подавляющее большинство судебных решений остаются невыполненными, - подчеркнул Аваков.

Напомним, 18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.