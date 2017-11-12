«Нашел в лесопосадке»: на Николаевщине суд дал условный сроку депутату райсовета за хранение незарегистрированной винтовки

Суд приговорил к одному году условно депутата Доманевского районного совета за хранение незарегистрированного оружия и патронов к нему.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Доманевского районного суда Николаевской области.

Суд установил, что в 2015 году обвиняемый депутат нашел в лесполосадке спортивно-охотничью винтовку «ТОЗ-16» калибра 5,6 мм, которую принес к месту своего проживания и хранил, не имея предусмотренного законом разрешения.

Кроме того, в 2015 году, подозреваемый на рынке «Колос» в Николаеве без соответствующего разрешения купил у неустановленного лица одну упаковку патронов калибра 5,6 мм в количестве 174 штук, которые перевез собственным автомобилем и хранил у себя дома.

Во время досудебного расследования прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности, согласно которому депутат райсовета полностью признал себя виновным в совершении уголовного преступления, а также обязался признать обвинение прокуратуры в объеме подозрения в судебном производстве и способствовать расследованию уголовного производства

Сторонами также согласовано, что при утверждении соглашения обвиняяемому будет назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, а на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины его освободят от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в предъявленном обвинении по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами») Уголовного кодекса Украины и в конечном счете, согласно соглашению сторон, назначил наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на один год.

По имеющейся в «Преступности.НЕТ» информации, речь идет о депутате Доманевского райсовета от БПП Анатолие Тумко.

Напомним, житель Николаевщины нашел тайник с боеприпасами и перепрятал их возле своего дома.